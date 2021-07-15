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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك وشركات الصرافة

49.26 جنيه للشراء، و52.39 للبيع في البنك التجاري الدولي
فاطمة إمام 4:28 م, الخميس, 15 يوليو 21 4:28 م, الخميس, 15 يوليو 21

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عرض عدد كبير من البنوك، المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية  سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-7-2021، على نفس مستويات أمس، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في ختام التعاملات اليومية والأسبوعية وصلت مستويات الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.39 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهر تقرير “المال” المسائي وصول صرف الدينار مقابل نظيره المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 49.61 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

داخل بنك الاسكندرية وصلت مستويات الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 48.46 جنيه للشراء، و52.35 للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري جاءت أسعار صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى نفس المستوى المعلن أمس استقر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار عند 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وتزامنا مع نهاية الأسبوع الجاري فقد جاء سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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