سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

تأرجحت سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخِر تحديث له 61.290 جنيه للشراء، و61.631 للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 59.51 جنيه للشراء، و61.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أوضحت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 59.36 جنيه للشراء، و61.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وفيما يخص مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، جاءت عند 61.43 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 59.87 جنيه للشراء، و61.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما أظهرت المؤشرات وصول سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 57.53 جنيه للشراء، و61.44 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغت سعر صرف الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهرت المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري، إلى 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.