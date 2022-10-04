سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك المركزي المصري مستوى صرف 63.25 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات الثلاثاء 4-10-2022، وذلك بعدما شهد ارتفاعًا داخل البنوك بنهاية تعاملات أمس الإثنين، ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل سعر صرف العملة الكويتية في البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والتجارية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 61.15 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 61.85 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه: 61.06 جنيه للشراء، 63.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر مستوى صرف: 60.68 جنيه للشراء، 65.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 60.88 جنيه للشراء، 63.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وبلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 63.17 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 61.08 جنيه للشراء، 63.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف مقابل الجنيه: 61.14 جنيه للشراء، 63.48 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مستوى صرف: 59.49 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 62.21 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 59.65 جنيه للشراء، 63.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 60.98 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري عند مستوى صرف: 63.16 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر مستوى صرف مقابل الجنيه: 63.16 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.