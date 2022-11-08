سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصرى سجل ارتفاعا كبيرا

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصرى ارتفاعًا بأكثر من 30 قرشًا للشراء والبيع في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، وسجل 78.22 جنيه للشراء، و78.72 جنيه للبيع، طبقًا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى». ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى 75.80 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى إلى 75.72 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري، 75.81 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم أمام الجنيه، 78.33 جنيه للشراء، و 78.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قُدّر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه بــ78.50 جنيه للشراء، و 78.90 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 73.74 جنيه للشراء، و 78.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه، 76.42 جنيه للشراء، و 78.61 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى أمام الجنيه المصري إلى 75.57 جنيه للشراء، و 78.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري، 76.98 جنيه للشراء، و 78.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

قُدّر سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه، بــ76.80 جنيه للشراء، و 78.92 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربى الدولى

شهد سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه 78.43 جنيه للشراء، و 78.83 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر مقابل الجنيه المصرى إلى 75.23 جنيه للشراء، و 81.18 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصرى، 77.30 جنيه للشراء، و 78.90 للبيع.