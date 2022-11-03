سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه مع بداية التعاملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري وصل إلى: 77.86 جنيه للشراء، 78.20 جنيه للبيع، مع بداية تعاملات الخميس 3-11-2022 البنكية، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، بعدما شهد تبايّنًا في سعر الصرف مع نهاية تعاملات الأربعاء البنكية، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الكويتية في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 75.10 جنيه للشراء، و 78.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 75.95 جنيه للشراء، 78.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 74.96 جنيه للشراء، 78.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي: 74.00 جنيه للشراء، 81.32 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي: 76.66 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي: 74.86 جنيه للشراء، 78.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 74.88 جنيه للشراء، 78.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 77.82 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 75.95 جنيه للشراء، 78.04 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 77.49 جنيه للشراء، 77.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 75.46 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 75.93 جنيه للشراء، 80.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد: 72.72 جنيه للشراء، 77.77 جنيه للبيع.