سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم مع مستهل تعاملات الأحد 9-10-2022 البنكية مستوى صرف: 63.31 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع، محققًا بذلك استقرار داخل البنك المركزي المصري حيث لم يتحرّك سعر صرف العملة الكويتية منذ آخر تعامل الخميس من الأسبوع الماضي، وفقًا لآخر تقرير صادر على موقعه الرسمي لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل سعر صرف عملة الكويت داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده مواقعها الرسمية وشاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 61.06 جنيه للشراء، 65.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية بالبنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه: 60.94 جنيه للشراء، 63.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

واستقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 59.48 جنيه للشراء، 63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر مستوى صرف أمام الجنيه: 61.16 جنيه للشراء، 63.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه مستوى صرف: 60.74 جنيه للشراء، 65.51 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 61.03 جنيه للشراء، 63.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 61.91 جنيه للشراء، 63.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه: 60.67 جنيه للشراء، 66.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 61.04 جنيه للشراء، 63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مستوى صرف مقابل الجنيه: 59.60 جنيه للشراء، 63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه مستوى صرف: 62.41 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.