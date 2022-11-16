سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.26 جنيه للشراء، 79.53 جنيه للبيع، مع بداية تعاملات الأربعاء 16-11-2022 البنكية، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك، وكان قد شهد ارتفاعًا في نهاية تعاملات البنوك الثلاثاء في سعر الشراء بمقدار 8 قروش، بينما استقر سعر البيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الكويت وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 76.57 جنيه للشراء، 79.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 77.61 جنيه للشراء، 79.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 76.18 جنيه للشراء، 79.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر: 75.47 جنيه للشراء، 81.45 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 76.24 جنيه للشراء، 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي: 77.14 جنيه للشراء، 79.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 79.24 جنيه للشراء، 79.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 75.91 للشراء، 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 79.14 للشراء، 79.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 76.06 للشراء، 81.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري: 76.51 للشراء، 79.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري: 75.91 للشراء، 83.31 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 73.87 للشراء، 79.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 74.88 للشراء، 79.86 للبيع.