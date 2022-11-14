سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الإثنين 14-11-2022

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي إلى مستوى صرف: 79.19 جنيه للشراء، و79.47 جنيه للبيع، وذلك تزامنًا مع بداية تعاملات الإثنين 14-11-2022 البنكية، وفقًا لآخر تقرير لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وذلك بعدما شهد ارتفاعًا بمقدار 45 قرشًا في نهاية تعاملات الأحد البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الكويتية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب: 79.06 جنيه للشراء، 79.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي: 75.77 للشراء، 83.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر: 75.35 جنيه للشراء، 81.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 79.02 للشراء، 79.45 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية ببنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 76.09 جنيه للشراء، 79.48 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 77.36 للشراء، 79.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 75.87 للشراء، 80.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحدّ

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 73.78 جنيه للشراء، 79.48 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الوطني الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الوطني الكويتي: 74.71 للشراء، 79.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 79.06 جنيه للشراء، 79.48 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 75.70 للشراء، 79.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 77.52 جنيه للشراء، 79.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 75.69 للشراء، 79.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 74.34 جنيه للشراء، 79.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 76.92 للشراء، 79.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 76.42 جنيه للشراء، 79.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 76.30 للشراء، 79.29 جنيه للبيع.