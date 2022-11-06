سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الأحد البنكية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-11-2022 مع بدء التعاملات البنكية إلى مستوى صرف داخل البنك المركزي المصري: 77.85 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع، محققًا استقرارًا نسبيًّا، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الكويتية داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية، تزامنًا مع انتهاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي وعودة العمل مرّة أخرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 75.07 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري: 74.77 جنيه للشراء، 82.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 77.89 جنيه للشراء، 78.43 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 73.60 جنيه للشراء، 78.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 75.01 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 75.12 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 73.18 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 76.98 جنيه للشراء، 78.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 75.26 جنيه للشراء، 78.42 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 75.62 جنيه للشراء، 78.44 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 76.66 جنيه للشراء، 78.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 77.89 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك سايب: 77.89 جنيه للشراء، 78.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول-مصر مقابل الجنيه المصري: 74.92 جنيه للشراء، 80.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي: 76.26 جنيه للشراء، 78.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 75.02 جنيه للشراء، 78.45 جنيه للبيع.