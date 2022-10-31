سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الإثنين 31-10-2022

تخطى سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك حاجز الـ 80 جنيهًا، في بداية تعاملات الإثنين 31-10-2022 البنكية، بينما حقق في البنك المركزي المصري سعر صرف يقترب من حاجز الـ 80 جنيهًا بقيمة صرف: 77.57 جنيه للشراء، 77.92 جنيه للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدينار الكويتي في وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 73.95 جنيه للشراء، و 81.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 75.69 جنيه للشراء، و 77.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 72.81 جنيه للشراء، و 77.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصري: 76.66 جنيه للشراء، و 78.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 74.45 جنيه للشراء، و 77.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه: 74.71 جنيه للشراء، و 78.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري أمام الجنيه المصري: 74.52 جنيه للشراء، 77.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 77.34 جنيه للشراء، و 77.73 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 74.78 جنيه للشراء، و79.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول ـ مصر أمام الجنيه 74.61 جنيه للشراء، و 80.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 76.34 جنيه للشراء، و 78.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب مقابل الجنيه المصري 77.51 جنيه للشراء، و 77.89 للبيع.