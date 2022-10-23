سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 23-10-2022 في مستهل تعاملات البنوك المصرية داخل البنك المركزي إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 63.17 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع، حيث استقر خلال اليومين الماضيين تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، يومي الجمعة والسبت، والأحد هو أول أيام عودة للعمل بالقطاع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل تلك البنوك ومواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مستوى صرف: 59.54 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر مستوى صرف: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى صرف: 62.47 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند مستوى صرف: 60>93 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف: 60.57 جنيه للشراء، 66.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ظهر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى صرف: 60.91 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية لمستوى صرف: 59.36 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه: 63.00 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي عند مستوى صرف في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 61.97 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

جاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى صرف في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 61.11 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان: 59.72 جنيه للشراء، 63.45 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

ظهر سعر الدينار الكويتي عند مستوى صرف في البنك الأهلي المصري: 61 جنيه للشراء، 63.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي لمستوى صرف في بنك التنمية الصناعية: 61.28 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه في بنك سايب: 63 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي مصر: 62.34 جنيه للشراء، 63.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستوى صرف مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني: 59.53 جنيه للشراء، 63.73 جنيه للبيع.