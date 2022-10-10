سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مع مستهل تعاملات الإثنين 10-10-2022 البنكية الصباحية إلى مستوى صرف: 63.22 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري وذلك بعدما شهدت نهاية تعاملات الأحد انخفاضًا في سعر صرفه بمقدار 9 قروش للشراء، وقرشين للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الكويتية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 61.91 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 60.74 جنيه للشراء، 65.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه مستوى صرف: 59.61 جنيه للشراء، 63.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف أمام الجنيه: 62.28 جنيه للشراء، 63.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف مقابل الجنيه: 62.41 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف أمام الجنيه: 61.01 جنيه للشراء، 63.41 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 61.03 جنيه للشراء، 63.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند مستوى صرف: 61.91 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه مستوى صرف: 60.94 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 63.13 جنيه للشراء، 63.47 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف مقابل الجنيه: 60.47 جنيه للشراء، 66.44 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مستوى صرف أمام الجنيه: 63.13 جنيه للشراء، 63.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف أمام الجنيه: 61.21 جنيه للشراء، 63.47 جنيه للبيع.