سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك بعد ارتفاع سعر الفائدة مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك بعد ارتفاع سعر الفائدة قفزة ليتجاوز الـ 70 جنيها في العديد من البنوك مقابل الجنيه المصري، بمنتصف التعاملات البنكية، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الكويت بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية لها، والارتفاع في أسعار العملات كان أحد تبعات الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري اليوم، وتم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي أمام الجنيه المصري 70.22 جنيه للشراء، و 73.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 69.47 جنيه للشراء، و 72.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه، 70.49 جنيه للشراء، و 72.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري 67.86 جنيه للشراء، و 72.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصرى، 71.26 جنيه للشراء، و 72.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه 69.59 جنيه للشراء، و 73.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري 69.78 جنيه للشراء، و 74.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري ، 71.28 جنيه للشراء، و 73.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصرى 72.39 جنيه للشراء، و 72.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب مقابل الجنيه المصري 73.51جنيه للشراء، و 73.96 للبيع.