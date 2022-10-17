بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك ببداية التعاملات البنكية مستوى مستقر نسبي، الإثنين 17-10-2022 داخل البنك المركزي المصري، حيث سجّل مستوى صرف: 63.25 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع، وذلك بعدما شهد مستوى متباين بانخفاض البيع والشراء داخل المركزي بنهاية تعاملات الأحد، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي مستوى صرف العملة الكويتية بعدد من البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 60.51 جنيه للشراء، 66.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مستوى صرف: 59.54 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 59.49 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 61.07 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مستوى صرف: 63.15 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 62.47 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند مستوى: 61.05 جنيه للشراء، 63.45 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر مستوى صرف: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 61.97 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 63.15 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر مستوى صرف: 62.34 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 59.66 جنيه للشراء، 63.72 جنيه للبيع.