تباينت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 بين الاستقرار والتراجع والارتفاع بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.798 جنيه للشراء،60.209 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، عند مستوى 57.61 جنيه للشراء، و60.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما بينت أحدث التداولات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.75 جنيه للشراء، و60.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وفيما يخص مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان وصلت إلى 57.31 جنيه للشراء، و60.17 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

ومن ناحية آخرى سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي 57.31 جنيه للشراء، و63.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، 57.87 جنيه للشراء، و60.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.12 جنيه للشراء، و60.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 59.89 جنيه للشراء، و60.22 للبيع داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية.