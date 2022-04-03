سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

هبط سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3 ابريل 2022 مقارنة بتعاملات الأمس بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.864 جنيه للشراء، 60.213 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

اظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.44 جنيه للشراء، و60.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما بينت أحدث التداولات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.72جنيه للشراء، و60.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.33 جنيه للشراء، و60.29 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

تداول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي 57.26 جنيه للشراء، و63 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 57.98 جنيه للشراء، و60.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.16 جنيه للشراء، و60.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 59.89 جنيه للشراء، و60.24 للبيعن داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية