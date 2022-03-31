حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 31 مارس 2022 على نفس تعاملات الأمس بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.569جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ونشرت أحدث التداولات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.78 جنيه للشراء، و60.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وسجلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.35 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 57.37جنيه للشراء، و63.12للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

ونشرت مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و 60.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وبلغت سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 59.98 جنيه للشراء، و60.33 للبيع.