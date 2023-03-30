سعر الدينار الكويتي اليوم بعد ارتفاع أسعار الفائدة

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم إلى 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع، وذلك في البنك المركزي المصري، في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك مساء اليوم الموافق 30 مارس 2023، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، ورفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.67 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و100.91 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، و100.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، إلى 95.63 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 95.06 جنيه للشراء، و101.24 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.84 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و100.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 98.09 جنيه للشراء، و100.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 99.66 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.28 جنيه للشراء، و100.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.59 جنيه للشراء، و100.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر

اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 جنيه للبيع.