سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي- مصر
حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند مستويات 97.82 جنيه للشراء، و100.64 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك CIB
وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري ببنك الـCIB على شاشات التداولات عند 97.30 جنيه للشراء، و100.60 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
ووصل سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول على الموقع الإلكتروني إلى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
حافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه ببنك الإسكندرية عند 96.96 جنيه للشراء، و100.69 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
استقر سعر الدينار الكويتي بالموقع الإلكتروني ببنك التنمية الصناعية عند 96.09 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
وعرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي، عند مستوى 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
أظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي إلى 100.01 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك المصرف العربي الدولي
واستقر سعر الدينار الكويتي على سعر أمس داخل المصرف العربي الدولي أمام الجنيه عند 100.24 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB
أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر