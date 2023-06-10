سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي- مصر

اليوم السبت 10-6-2023 أمام الجنيه على أسعار أمس الأول، بسبب عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، في آخِر تحديث داخل فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر. وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية، في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 100.22 جنيه للشراء، و100.60 للبيع. ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك.

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند مستويات 97.82 جنيه للشراء، و100.64 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك CIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري ببنك الـCIB على شاشات التداولات عند 97.30 جنيه للشراء، و100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول على الموقع الإلكتروني إلى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه ببنك الإسكندرية عند 96.96 جنيه للشراء، و100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الدينار الكويتي بالموقع الإلكتروني ببنك التنمية الصناعية عند 96.09 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وعرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

أمام الجنيه عند مستويات 99.33 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي، عند مستوى 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي إلى 100.01 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف العربي الدولي

واستقر سعر الدينار الكويتي على سعر أمس داخل المصرف العربي الدولي أمام الجنيه عند 100.24 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر

الليوم ببنك SAIB، عند مستويات 100.24جنيه للشراء، و100.64 للبيع.