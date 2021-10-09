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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

استقرار جماعي للعملات أمام الدينار
فاطمة إمام 9:09 ص, السبت, 9 أكتوبر 21 9:09 ص, السبت, 9 أكتوبر 21

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أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” استقرار سعر الدينار الكويتي ، اليوم السبت 9 أكتوبر2021 مقابل الجنيه على نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي، داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية لإجازة القطاع المصرفي الأسبوعية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.850 جنيه للشراء، و52.309 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما استقرت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما أظهر تقرير “المال” الصباحي استقرار الدينار الكويتي على مستواها أمام الجنيه المصري عند 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية استقرارها أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، ليصل إلى 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى المستوى العالمي جاء سعر صرف العملة الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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