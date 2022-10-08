سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 8-10-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، وذكر موقع البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف العملة الكويتية وصل إلى 63.31 جنيه للشراء، و63.57 جنيه للبيع بحسب موقع البنك، ويرصد موقع «جريدة المال» سعر صرف العملة الكويتية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي تستعرض مواقعها أسعار صرف عدد من العملات العربية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، إلى 61.91 جنيه للشراء، و63.67 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 61.03 جنيه للشراء، و63.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 59.60 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، إلى 63.30 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 59.78 جنيه للشراء، و63.83 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، إلى 59.48 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 62.28 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، إلى 63.31 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، 60.74 جنيه للشراء، و65.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، إلى 63.28 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 60.94 جنيه للشراء، و63.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، إلى 61.16 جنيه للشراء، و63.61 جنيه للبيع.