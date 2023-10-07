سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7-10-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7-10-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للبنوك، ووصل متوسط سعر عملة الكويت وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.73 جنيه للشراء، و 100.07 للبيع.

ويعرض موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم فى بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 93.95 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 99.74 جنيه للشراء، و 100.10 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في بنك القاهرة إلى 100.04 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 98.82 جنيه للشراء، و 99.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، فحقق مستوى صرف عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.48 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 99.49 جنيه للشراء، و 99.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.