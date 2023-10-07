سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7-10-2023 أمام الجنيه المصري

سجل سعر اليوم السبت 7-10-2023 في مقابل الجنيه المصري في ثاني أيام الإجازة الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار للشراء والبيع، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 99.73 جنيه للشراء، و100.07 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، طبقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك الإسلامية والاجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

طرح سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ99.74 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.82 جنيه للشراء، و99.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.49 جنيه للشراء، و99.77 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ96.09 جنيه للشراء، و99.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ97.30 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، فسجل 96.48 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 95.94 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري طرح بـ93.95 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.