سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-8-2022 بالبنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 6-8-2022، بالبنوك المصرية والأجنبية والخاصة، استقرارًا نسبيًا بحسب ختام مساء أول أمس الخميس، نظرًا لبدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وسجل متوسط أسعار عملة دولة الكويت، 62.15 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر عملة الكويت في ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، 59.92 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، إلى 59.82 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه على استقراره في البنك التجاري الدولي عند 60.24 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي لمستوى 59.44 جنيه للشراء، و 65.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري عند 59.36 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

ومازال سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية محافظًا على استقراره مقابل الجنيه المصري عند، 58.46 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي على نفس مستوياته الأخيرة عند 59.33 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني عند نفس مستواه الأخير، 58.66 جنيه للشراء، 62.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي على نفس مستوياته الأخيرة عند 60.73 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.