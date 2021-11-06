سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-11-2021 في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات المصرفية داخل كثير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي المصري، كما أن الدينار الكويتي يواصل استقراره منذ حوالي 20 يومًا. وجاءت أسعار الدينار الكويتي اليوم داخل البنوك والمصارف المصرية كالآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات المصرفية داخل البنك الأهلي اليوناني ليكون سعره 50.63 جنيه للشراء، و 51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم مستقرًا أمام الجنيه المصري في عمليات الصرافة بالبنك الأهلي الكويتي ليصبح سعره 49.67 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينارالكويتي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية العمليات المصرفية اليوم داخل البنك الأهلي المصري 49.15 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

حقق الدينار الكويتي اليوم ثبات في سعره أمام الجنيه المصري داخل عمليات البنك التجاري الدولي لتكون 49.37 جنيه للشراء، و 52.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات المصرفية بالبنوك وشركات الصرافة المصرية لــ 12.42 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

جاء سعر الدينار الكويتي الداخل في العمليات المصرفية بالبنوك المصرية اليوم ثابتًا ليكون 3.31 دولار أمريكي.