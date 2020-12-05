سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 5-12-2020 في مصر

الدينار الكويتي يحافظ على سعره مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري السوق المحلية المصرية، على مستويات الخميس الماضي، على خلفية عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 48.48 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

وعن سعر صرف سجل الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكان والتعمير، بلغ مستويات 48.59 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

فيما أظهرت مؤشرات التداول اليوم وصول سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 48.15 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما وصلت سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي 48.34 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وعن أسعار التداول العملات اليوم بالبنك المصري لتنمية الصادرات، بلغت 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

وبلغت مستويات سعر الدينار الكويتى داخل بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 47.37 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

وبحسب تقرير جريدة المال على أسعار العملات، وصلت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 47.82 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع في بداية التعاملات الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 50.79 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

فيما يتيح بنك المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي عند 47.45 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وعلى صعيد عملة الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 48.28 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

ووصلت سعر صرف الجنيه مقابل نظيره الكويتي في بنك كريدي أجريكول وصلت إلى 47.46 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي سوق الصرف العالمي، بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.27 دولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره السعودي الريال عند مستويات 12.26 ريال سعودي.