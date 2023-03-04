سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4-3-2023 أمام الجنيه المصري

ترصد جريدة المال في تقريرها اليومي، سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم السبت 4-3-2023 أمام الجنيه المصري في بداية الأسبوع قبل يوم من استئناف البنوك والقطاع المصرفي المصري عمله بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وسجلت العملة الكويتية أمام العملة المصرية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 99.82 جنيه للشراء، 100.19 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي، الذي يرصد حركة تداول أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.35 جنيه للشراء، و100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 97.52 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.58 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي: 95.07 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 94.98 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 92.93 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 95.38 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 95.53 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 96.27 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان: 96.42 جنيه للشراء، و100.14 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 96.73 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 96.25 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.