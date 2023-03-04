سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4-3-2023 أمام الجنيه المصري

ترصد جريدة المال في تقريرها اليومي، سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.35 جنيه للشراء، و100.54 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 97.52 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.58 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي: 95.07 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 94.98 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 92.93 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 95.38 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 95.53 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 96.27 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان: 96.42 جنيه للشراء، و100.14 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي
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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 96.25 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.