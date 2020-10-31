سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 31-10-2020 في مصر

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استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، حيث سجل 51.22 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

بلغ سعر شراء الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 48.78 جنيه للشراء 51.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير48.41 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 47.57 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.67 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 47.62 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.04 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع في بداية التعاملات الأسبوعية

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 51.21 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.45 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 48.49 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول