سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30-4-2022 فى مصر

بينت آخر التحديثات على شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30 أبريل 2022، ببداية التعاملات داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بينت التعاملات استقرار سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

كما أظهرت آخر التحديثات وصول شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، إلى 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقرت مستويات سعر شراء وبيع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واستقرت مستويات شراء وبيع الدينار بفروع البنك الأهلي المصري، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وأظهرت التعاملات بفروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري صباح اليوم عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.