سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30-10-2021 في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الحنيه المصري في بداية التعاملات المصرفية اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، داخل فروع البنوك المصرية الحكومية والخاصة والشركات المصرفية العاملة بالسوق المحلية المصرية، كما أن سعر الدينار الكويتي شهد ثباتًا داخل المصارف المصرية منذ أكثر من أسبوع، وجاء سعره داخل البنوك في عمليات اليوم كالآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك مصر 49.4 جنيه مصري للشراء، و52.2 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وصل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم داخل بنك SAIB إلى 51.88 جنيه مصري للشراء، و52.27 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري ليسجل 49.15 جنيه مصري للشراء، و52.29 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه المصري في عمليات الصرافة داخل البنك المصري الخليجي ليكون 48.55 جنيه مصري للشراء، و52.34 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الريال السعودي مستقرًا ليصبح 12.43 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات صباح اليوم 3.31 دولار.