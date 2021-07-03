سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 3-7-2021 في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 3 يوليو 2021، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، على نفس مستويات أمس، ليأتي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند متوسط سعر للشراء 51.78 جنيه، وعلى مستوى البيع عند 52.27 جنيه، وفقًا للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي فى شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB، إلى 49.05 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الاهلي الكويتي إلى مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 48.32 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

علي الجانب الآخر .. وصلت مستويات شراء وبيع العملة الكويتية داخل البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.11 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ومن ناحية أخرى .. تراجع الدينار الكويتي بشكل طفيف أمام نظيره الدولار الأمريكي ليسجل عند 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق، بحسب تقرير “المال” عن أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفي بداية التعاملات الصباحية .. يواصل الدينار الكويتي استقراره مقابل الريال السعودي عند مستوى 12.45 ريال، وفقًا لآخِر تحديث للعملات.