شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 3-12-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا، بعد موجة من الارتفاع والانخفاض طالته الأسابيع الماضية، انتهت بكسر حاجز الـ 80 جنيهًا في سعر البيع بأكثر من بنك، وحتى مساء الخميس سجلت العملة الكويتية متوسط سعر صرف 79.88 جنيه للشراء، 80.15 للبيع، وذلك بحسب موقع البنك المركزي المصري، وترصد جريدة المال أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، 80.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول: 75.88 جنيه للشراء، 81.88 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، 80.07 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.27 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 77.80 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر: 79.70 جنيه للشراء، 80.19 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 75.35 جنيه للشراء، 80.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 76.35 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 79.71 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 76.22 جنيه للشراء، 80.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 78.03 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 77.43 جنيه للشراء، 80.15 للبيع.