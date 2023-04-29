سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

ساد الاستقرار على سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.16 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول أمام العملة المصرية: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان أمام العملة المصرية: 96.99 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
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