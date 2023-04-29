سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

ساد الاستقرار على سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وشهدت العملة الكويتية الأسبوع المصرفي الماضي تباينًا ملحوظًا بين سعريّ الشراء والبيع اللذين ظلا يتأرجحان بين أقل إلى أكثر من 100 جنيه مصري، وحققت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي سعر صرف الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول أمام العملة المصرية: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان أمام العملة المصرية: 96.99 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر

اليوم أمام العملة المصرية في المصرف العربي الدولي: 100.75 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.