سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-10-2022 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-10-2022 على استقراره أمام العملة المصرية، وذلك في أعقاب موجة ارتفاع قياسية حققها، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وأوضح البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت بلغ 73.82 جنيه للشراء، و74.19 للبيع، ويقدم موقع جريدة المال استعراضًا ورصدًا تفصيليًا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 69.39 جنيه للشراء، 74.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 69.61 جنيه للشراء، 74.60 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 72.22 جنيه للشراء، 74.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 71.39 جنيه للشراء، 74.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 73.02 جنيه للشراء، 74.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول: 71.36 جنيه للشراء، 77.03 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 74.01 جنيه للشراء، 74.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 71.50 جنيه للشراء، 76.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 71.21 جنيه للشراء، 74.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 74.13 جنيه للشراء، 74.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر قابل الجنيه المصري: 74.25 جنيه للشراء، 74.76 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري: 71.37 جنيه للشراء، 74.60 للبيع.