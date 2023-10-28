سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 28-10-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 28-10-2023، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة الكويت بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

ومن اهتمام جريدة المال بكل ما يهم القارئ، تستعرض جريدة المال في التقرير التفصيلي أسعار صرف وفقًا لماكينات الصراف الآلي لمنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 99.68 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، حقق مستوى صرف عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر إلى 99.45 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.18 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وسجل سعر الدينار في بنك سايب، 99.70 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.43 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.60 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف عند: 98.78 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.