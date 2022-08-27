سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27-8-2022 مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27-8-2022 إلى مستوى 62.15 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، حيث حقق استقرارًا نسبيًّا، ولم يتغير سعر الصرف عن أمس الجمعة، تزامنًا مع استمرار العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» سعر العملة الكويتية وفقًا لعدد من البنوك الأجنبية والحكومية والخاصّة والإسلامية العاملة داخل مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر ABKEGYPT

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر مستوى: 60.79 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي aiBank

وبلغ سعر صرف العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي: 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية IDB

وسجل سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية: 59.75 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد The United Bank

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد عند مستوى: 58.06 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري NBE

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 60.04 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر BANQUE MISR

وظهر سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر عند مستوى: 60.05 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

وحقق سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري مستوى: 59.55 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وظهر سعر صرف عملة الكويت في البنك التجاري الدولي بماكينات الصراف الآلي بمستوى: 60.43 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

ووصل سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 60.88 جنيه للشراء، و 62.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي EGBANK

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 59.48 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي AAIB

وفي البنك العربي العربي الإفريقي؛ حقق سعر الدينار الكويتي مستوى: 59.45 جنيه للشراء، و 65.39 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان HDB EGY

بينما في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى: 59.85 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

وفي بنك بلوم مصر؛ جاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى: 62.11 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الكويتي الوطني NBK

في حين أنّ سعر العملة الكويتية بالبنك الكويتي الوطني وصل مستوى: 58.68 جنيه للشراء، و 62.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي ARAB INTERNATIONAL BANK

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف العربي الدولي: 62.11 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.