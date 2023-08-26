سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-8-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-8-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت في البنك المركزي المصري إلى 99.98 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

ويعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الأفرع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، 99.10 جنيه للشراء، و100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.77 جنيه للشراء، و100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 96.77 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 100.03 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي،ـ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ98.09 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والأسكان، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ96.99 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ95.63 جنيه للشراء، و100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وحقق سعر أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 94.53 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.60 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.