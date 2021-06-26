سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-6-2021 في مصر

مازال يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية التداولات، داخل شبكة فروع عدد كبيرمن البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمس 51.81 جنيه للشراء، و52.27 للبيع، وفقاً للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري، يذكر أن قرار تحرير سعر الصرف قبل 5 سنوات عزز من قوة ومتانة الاقتصاد المصري وسلامة الإجراءات المطبقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنيه أمام العملات الأخرى ومنها الدينار الكويتي في البنوك التي جاءت كالآتي:

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية.. وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى 49.02 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير، فى شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB. سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما جاء سعر صرف الكويتي مقابل نظيره المحلي عند 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، بحسب شاشات التداول اللحظية الخاصة بالمصرف.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي ، مقابل العملة المصرية جاءت عند 48.31 جنيه للشراء، و52.20 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية ، بحسب آخر تحديث على العملات العربية اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فيما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بأكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري 49.11 جنيه للشراء، و52.15 للبيع، فى أحدث مؤشرات التداول بحسب تقرير “المال” على العملات العربية.

سعر الدينار مقابل الدولار

ومن ناحية اخري سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث له داخل السوق، بحسب تقرير “المال” على العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفي بداية التعاملات الصباحية وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.45 ريال، وفقاً لآخر تحديث للعملات العربية.