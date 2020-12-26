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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-12-2020 في مصر

الدينار الكويتي يحافظ على سعره مقابل الجنيه المصري
فاطمه امام 11:49 ص, السبت, 26 ديسمبر 20 11:49 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

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حافظ  الدينار الكويتي على سعره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 27 ديسمبر 2020، عن نفس أسعار الخميس الماضي، نظرًا للعلطة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت.

وبلغ متوسط سعر العملة الكويتية مقابل نظيرها المصري، داخل  البنك المركزي 51.18 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

ونجح الجنيه المصري في المحافظه على سعره مقابل العملة الكويتية داخل البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات اليوم، عند مستوى 48.48 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدينار الكويتى في بنك التعمير والإسكان

ويتيح بنك التعمير والإسكان سعر الدينار مقابل الجنيه المصري عند 48.43 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

فيما يمكن شراء وبيع الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى عند 48.52 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت تعاملات اليوم بالسوق في البنك العربي الأفريقي الدولي صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك تنمية الصادرات

كما يتيح بنك تنمية الصادرات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

ولشراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك عودة .. جاء السعر مقابل الجنيه في بداية التداولات الصباحية، 48.44 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وداخل بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 47.74 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

 سعر الدينار مقابل الدولار

فيما اظهرت مؤشرات التداول اليوم السبت وصول سعر صرف العملة الكويتي مقابل العملة الخضراء الامريكية الدولار 3.27 دولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره السعودي الريال عند 12.26 ريال سعودي.

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بقلم فاطمه امام

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