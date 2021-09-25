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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25-9-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 11:39 ص, السبت, 25 سبتمبر 21 11:39 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 25- 9- 2021 أمام نظيره المحلي الجنيه المصري بعدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.974 جنيه للشراء، و52.403 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي نهاية التعاملات سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع،

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

تداول سعر صرف العملة الكويتية مقابل نظيرها المحلي المصري الجنيه في بنك الإسكندرية عند مستوى 48.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى استقرت مستويات أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

نشر آخر تحديث لتقرير “المال” الذي يتابع تحديثات العملة الكويتية عالميا، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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