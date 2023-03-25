سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام رمضان

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام رمضان على استقرار نسبي، مسجلًا متوسط سعر صرف بلغ 100.73 جنيه للشراء، 101.09 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري الذي أطلق هوية بصرية جديدة للموقع الإلكتروني، وستعمل البنوك من الغد الأحد بعد العطلة الأسبوعية لمدة 4 ساعات في شهر رمضان فقط، حيث يستقبل موظفو البنك الجمهور من 9:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، إلى 97.30 جنيه للشراء، 101.20 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

أوضح موقع بنك الإسكندرية أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى: 97.43 جنيه للشراء، 101.17 للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.85 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، 101.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

قدّر موقع بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم بـ: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، إلى 95.20 جنيه للشراء، 101.49 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، 101.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

قدّر بنك مصر، سعر الدينار الكويتي بـ: 99.82 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر إلى: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

حدد بنك سايب سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ: 100.74 جنيه للشراء، 101.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.17 للبيع.