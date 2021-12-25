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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25-12-2021 في مصر

مستقرا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21

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افتتحت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، على استقرار اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر اليورو، ليبلغ 51.734 جنيه للشراء، و52.073 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

نشرت المؤشرات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي مقبل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

تداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

كما سجلت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية في البنك المصرف العربي الدولي 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

جاءت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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