سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارا لسعري الشراء والبيع، في ثاني أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.40 جنيه للشراء، و100.75 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.41 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 100.18 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.40 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.89 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.12 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.