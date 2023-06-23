سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-6-2023 في مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

اليوم السبت 24-6-2023 أمام الجنيه المصري، على نفس مستويات الخميس الماضي، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. على صعيد لشراء والبيع، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.40 جنيه للشراء، و100.75 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وصل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري داخل بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

عرضت فروع مصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.41 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، 99.49 جنيه للشراء، و100.46 للبيع، نتيجة عطلة البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 100.18 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي إلى مستويات 97.82 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرضت فروع البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و100.78 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية 97.12 جنيه للشراء، و100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

جاء سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي عند 95.63 جنيه للشراء، و100.89 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل بنك الكويت الوطني مستويات 94.89 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام اجنيه داخل بنك SAIB مقابل الجنيه المصري، 100.41 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه داخل المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.