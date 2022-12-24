استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-12-2022 أمام الجنيه المصري، وذلك في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وشهدت العملة الكويتية طوال الأسابيع الماضية تباينًا بين الصعود والهبوط، لكنها تمكنت من تحقيق سعر صرف كسر الـ80 جنيها للبيع في غالبية البنوك، وسجلت العملة الكويتية بنهاية تعاملات الخميس متوسط سعر صرف 80.45 جنيه للشراء، 80.92 للبيع في البنك المركزي المصري، وفي التقرير التالي تستعرض جريدة المال حركة صرف عملة دولة الكويت خلال إطّلاعها على موقع 12 بنكًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 76.03 جنيه للشراء، 81.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 77.76 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 80.46 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 76.63 جنيه للشراء، 80.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 77.84 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر: 77.74 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.75 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 77.03 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 76.31 جنيه للشراء، 82.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 78.24 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 74.69 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.47 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.