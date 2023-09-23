سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-9-2023 في مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم السبت 23-9-2023 في مقابل الجنيه المصري على استقراره، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» سجل متوسط سعر الصرف 99.79 جنيه للشراء، و 100.13 جنيه للبيع، ويقد موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 99.83 جنيه للشراء، و100.26 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري فسجل 96.57 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 99.82 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.59 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 98.92 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

و بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.30 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري سجل 93.48 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.