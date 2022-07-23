سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-7-2022

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري، بفروع البنوك المصرية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة بالسوق المحلية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ووصل متوسط السعر إلى 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ومن حرص موقع جريدة “المال” باهتمامات القارئ نقدم إليكم تقريرًا تفصيليا عن أسعار صرف العملات بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه، على استقراره في بنك مصر، عند 59.18 جنيه للشراء، و61.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو من أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية، عند 59.64 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ثبت الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على آخر مستوى وصل إليه، بالبنك الأهلي المصري، من أحد أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلية، عند 59.08 جنيه للشراء، و61.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، على مستواه في البنك الأهلي القطري «QNB»، عند 61.50 جنيه للشراء، و61.67 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

ومازال الدينار الكويتي محافظًا على مستواه أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 58.68 جنيه للشراء، و64.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في إيجي بنك EGBANK

وحافظ الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك، عند 58.71 جنيه للشراء، و61.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما في بنك أبوظبي الإسلامي استقرت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند 60.12 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

ثبت الدينار الكويتي عند آخر مستوى وصل إليه في بنك التعمير والإسكان، وهو 59.21 جنيه للشراء، و61.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد عند 57.24 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.