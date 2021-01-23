سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-1- 2021 في مصر

مستقر في بنكي مصر والأهلي نتيجة عدم تداولات اليوم نظراً للعطلة الرسمية

ترصد صحيفة “المال” سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع في بداية التعاملات اليوم السبت 23 يناير 2021 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي استقراراً على المستوى البيع والشراء في بداية تداولات الصباحية اليوم أمام الجنيه داخل أكبر مصرف حكومي ،البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهاً للشراء، و51 جنيهاً للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وعن سلة العملة الكويتية أمام الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع بنك SAIB ، حققت مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

بينما استقر مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع المصرف المتحد عند مستوى 47.42 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، حيث حققت مستوي 48 جنيهاً للشراء، و51 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصرإيران للتنمية

وبحسب تقرير “المال” أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك المصر إيران للتنمية عند مستوى 48.68 للشراء ، و51.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

داخل فروع ثاني أكبرمصرف حكومي في مصر بنك مصرحيث بلغت أستقراراً سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية أمام الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيه للشراء، 51 جنيهاً للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

وسجلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، وصلت مستويات بداية التداول اليوم الصباحية إلى مستوي 19.48 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ونالت أسعار العملة الكويتية حظها من التراجع أمام الدولار، لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية في سوق تداول العملات الخليجية، وصل سعر التداول العملة الكويتة مقابل عملة المملكة العربية السعودية إلى مستوى 12.37 ريال.