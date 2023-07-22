سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 22-7-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليوم السبت 22-7-2023 مقابل الجنيه المصري استقرار لسعري الشراء والبيع، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وطبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.51 جنيه للشراء، و100.89 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والإسلامية والمصرية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.60 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وسعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.78 جنيه للشراء، و100.95 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.29 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 100.36 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.53 جنيه للشراء، و100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 96.99 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وسعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، بلغ 93.48 جنيه للشراء، و100.95 للبيع.