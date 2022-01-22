سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 22-1-2022 في مصر

أظهر التقرير الصباحي لجريدة المال حول رصد أسعار العملات العربية في السوق، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 22 يناير 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري، عند 51.744 جنيه للشراء، و52.201 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهر آخر تحديث للعملة الكويتية استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المتحد

كما أظهرت التحديثات الأخيرة للعملات استقرار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

كما حافظت مستويات صرف الدينار الكويتي على مستواها مقابل الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي، بحسب تقرير المال.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الإفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي جاء عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلى الكويتي

وأظهر أحدث تقرير للمال استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الكويتية داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية

وبين أحدث تقرير لأسعار العملات وصول مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، فقد جاء عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك SAIB

كما حافظ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي علي مستوياته مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الشركة المصرفية، عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.